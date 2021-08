Servidores já realizaram atos contra a PEC 32 na capital federal e em outros locais. Hoje, mobilização nacional ganha força - Divulgação

Publicado 18/08/2021 13:39

O funcionalismo federal comunicou a realização de greve de 24 horas ao Ministério da Economia, informou a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef). No Rio, professores e demais servidores das redes de ensino estadual, da capital e de outras cidades também decidiram pela paralisação de um dia. Os comunicados também foram enviados pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) às respectivas secretarias.

PONTAPÉ PARA OUTROS ATOS

Para o diretor da Condsef e integrante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), Rogério Expedito, o movimento desta quarta-feira marca uma série de atos que "vão pressionar os parlamentares indecisos e favoráveis à PEC 32".

"Nossa avaliação é de que vai ter uma grande repercussão com a adesão das categorias e dos trabalhadores em geral, pois o movimento diz respeito à questão dos trabalhadores. Hoje, (o ato) acontecerá no Brasil inteiro. A gente começa com uma pressão muito grande em cima dos parlamentares indecisos e daqueles a favor da reforma. Também vamos começar a fazer inserções nas redes sociais, mostrando esses parlamentares. 'Se votar, não volta': é isso que mostraremos a eles", diz.

'REFORMA ACABA COM A CARREIRA PÚBLICA'

Coordenadora do Sepe, Izabel Costa afirma que, apesar da pandemia e da variante Delta do coronavírus, os servidores não tiveram outra alternativa, e por isso estão indo às ruas protestar contra as medidas previstas no texto.



"Os servidores não têm outra saída, estamos indo às ruas mantendo todos os protocolos da melhor forma possível nos nosso atos, mantendo o distanciamento. Os sindicatos estão levando máscaras, álcool em gel... Porque nós estamos em um processo de resistência, essa reforma do governo Bolsonaro não pode passar", ressalta Izabel.

"Primeiro, porque a reforma acaba com a carreira do servidor público. Significa nosso país regredir a uma condição de funcionários fantasmas, que são indicados, regredindo naquilo que a gente conseguiu, que foi o concurso público. Em segundo lugar, representa a precarização dos serviços públicos oferecidos à população, especialmente nas áreas de Saúde e Educação, que necessitam de um corpo de funcionários estáveis. Somos nós que garantimos esse serviço à sociedade, quando muitas vezes o governo não garante os investimentos", conclui.