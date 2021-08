Rioprevidência decidiu adiar retomada da prova de vida devido às novas variantes da covid-19 - Reprodução

Rioprevidência decidiu adiar retomada da prova de vida devido às novas variantes da covid-19Reprodução

Publicado 18/08/2021 06:00

Diante do avanço da variante Delta do coronavírus, o Rioprevidência — autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários do Estado do Rio — decidiu estender a suspensão da prova de vida até o fim deste ano. O procedimento foi interrompido temporariamente em março de 2020 devido à pandemia e seria retomado no mês que vem (setembro). Porém, com esse novo cenário, a exigência deve voltar a valer só a partir de janeiro de 2022 para os 247.052 aposentados e pensionistas.

O modelo atual da prova de vida exige a presença dos segurados na agência bancária. O procedimento virtual, por meio de aplicativo, está sendo estudado pelo Rioprevidência . Mas enquanto a medida não sai do papel o órgão optou por não cobrar o deslocamento de aposentados e pensionistas ao banco.

RISCO DE CONTÁGIO



A decisão de adiar o reinício da atualização cadastral foi anunciada ontem pelo órgão. “Apesar dos avanços substanciais no combate à pandemia, a situação requer cautela e a medida visa preservar a saúde dos segurados, em sua maioria idosos”, informou.