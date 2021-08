Depósito alcança todo o funcionalismo municipal, incluindo inativos e pensionistas - Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Publicado 19/08/2021 19:56

A primeira parcela do 13º salário de 3.320 servidores ativos, 1.260 aposentados e 286 pensionistas da Prefeitura de Nilópolis será paga nesta sexta-feira, dia 20 de agosto.

Em nota, o governo ressalta que é a primeira vez que o Executivo municipal antecipa metade do abono ao funcionalismo. "Passamos por tempos difíceis, tempos de perdas, mas com muito trabalho e respeito às finanças públicas, conseguimos adiantar 50% do 13º salário de todos os servidores municipais", diz o prefeito Abraãozinho David.