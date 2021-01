Kevin está desaparecido há cinco dias Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 21/01/2021 19:14 | Atualizado 22/01/2021 13:09

Familiares e amigos intensificaram as buscas para encontrar o paradeiro do menino Kevyn de Jesus Oliveira, de 9 anos. Ele desapareceu na manhã do último domingo, após sair de casa para brincar com amigos, na Travessa Filipos, Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Kevyn estava descalço e usava apenas um short quando sumiu.

Apesar de ser fã de jogos eletrônicos, vídeos-games e celulares, Kelvin gosta de brincar na rua, soltar pipas e jogar futebol, segundo familiares. “Ele é comunicativo. Todos gostam dele. Nosso receio é de ele ter sido aliciado por alguém”, disse, desesperada, a dona de casa Jessica Franco de Jesus, de 28 anos, mãe do menino.

De acordo com relatos à polícia, familiares contaram que Kelvin costumava catar latinhas para vender e tinha o costume de demorar o retorno à casa. “Ele demorava, mas sempre voltava. Estamos procurando em diversos bairros da região e não o encontramos”, ressalta a mãe, que tem outros três filhos.

Investigações- O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), mas, segundo os policiais, deverá ser encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Sob total sigilo, informações sobre o paradeiro do menino Kevin podem ser feitas à polícia pelo telefone 2202-0338 (DDPA) ou pelo Disque-Denúncia 2253-1177.

Especialistas alertam para rede de aliciadores

Por ano, cerca de 50 mil crianças desaparecem no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo especialistas, além da violência cotidiana nas ruas das cidades, a tecnologia, que une as pessoas em todo mundo pelas mídias sociais, também trouxe, a reboque, uma rede de aliciadores.

"São criminosos que se aproveitam das facilidades da tecnologia e das mídias sociais para esconderem suas reais intenções. Essa rede de aliciadores atua sob a névoa da impunidade para enganar nossas crianças e adolescentes. Sabemos que as ruas estão violentas, mas os pais precisam, através do diálogo, instruírem nossas crianças para prevenir os crimes, que culminam em fugas dos lares e desaparecimentos de menores em todo o país”, ressalta Luiz Henrique Oliveira, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescente (FIA).