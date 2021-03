Calebe dos Santos desapareceu após sair do condomínio onde mora, na Zona Sul de Niterói Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 12/03/2021

Familiares, com apoio das polícias Civil e Militar, estão mobilizados nas buscas para encontrar o paradeiro do menino Calebe dos Santos Ferreira, de 12 anos, que desapareceu, desde a manhã da última quinta-feira, após sair de bicicleta, do condomínio onde mora, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

De acordo com o funcionário público Elói dos Santos Ferreira, de 53 anos, Calebe vestia bermuda preta, camisa amarela e carregava uma mochila preta, O menino levou o aparelho celular, contudo, não responde às ligações.

Elói, que tem outras duas filhas, contou que mora sozinho com Calebe, seu filho caçula. Para dividir o trabalho e os cuidados com o filho adolescente, o funcionário público mantém uma rotina doméstica com Calebe, que devido à pandemia, está estudando, no modelo remoto, pela Internet.

“Ele nunca saiu sem avisar e, muito menos, dormiu fora de casa. O porteiro disse não ter notado nada de errado, quando ele saiu do condomínio. Notei que ele levou a certidão de nascimento e um cartão de banco. Acredito que meu filho pode ter sido aliciado por alguém", disse o funcionário público.

Investigações- Registrado na 77ª DP (Icaraí), o caso será encaminhado à Divisão de Descobertas de Paradeiros (DDP), na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). As possibilidades de o desaparecimento ter sido motivado por algum conflito familiar ou aliciamento pelas redes sociais não foram descartadas. Imagens de câmeras do condomínio, prédios e comércios da região serão analisadas A DHNSGI deixa à disposição da população o telefone (21) 2717-2838 e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.