Rayane Baptista, de 14 anos, está sumida há 3 dias, após ingressar em uma van, em Madureira, na Zona Norte do Rio

Por Charles Rodrigues

Publicado 23/03/2021 16:10 | Atualizado 23/03/2021 17:43

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar a menina Rayane Baptista Barcellos, de 14 anos, que desapareceu, na tarde do último domingo, após ingressar em uma ‘van de lotada’, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Moradora do bairro Colégio, Rayane passava o fim de semana na casa de uma tia, no bairro Turiaçu. A demora no retorno chamou a atenção da família, que, comunicou à polícia e iniciou as buscas à adolescente, que estava sem aparelho celular.

De acordo com familiares, Rayane teve o telefone roubado durante um assalto, há cerca de uma semana. A menina vestia blusa top e short, ambos da cor preta. Motoristas de vans e pessoas que estavam no ponto final das lotadas informaram não terem visto a adolescente.

Com apoio de amigos e familiares, a dona de casa Michele Lúcia Barcellos, de 33 anos, mudou a rotina para focar apenas na procura da filha.

“Minha vida, agora, se resume em achar a Rayana. Já fomos a diversos bairros da região e nada. Quando recebemos alguma informação, saímos para checar. Não como e não durmo direito. Vamos seguir até encontrá-la. É muito dolorosa a ausência”, disse Michele, que tem outros quatro filhos.



Rastreamento e imagens de câmeras

O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e deverá ser encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). A família já comunicou à polícia o ponto da van e o percurso para rastreamento, solicitação de imagens de câmeras e identificação do motorista da van.

As circunstâncias do sumiço e a possiblidade de ter sido motivado por algum tipo de conflito familiar serão investigados. Informações sobre o caso podem ser repassadas aos telefones 190 (PM), 2202-0338 (DDPA) ou 2253-1177 (Disque-Denúncia).