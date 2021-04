Vendedor de doces, Jorge Luiz está sumido há 5 dias após sair de uma consulta médica no Inca, região central do Rio de Janeiro Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 13/04/2021 19:38 | Atualizado 14/04/2021 03:14

Familiares e amigos realizam buscas, há 5 dias, para encontrar o paradeiro do camelô Jorge Luiz Pires da Silva, de 59 anos, que desapareceu após sair de uma consulta no Instituto Nacional de Câncer (Inca), na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro.

Morador de Santa Cruz, na Zona Oeste, Jorge Luiz costumava ir, periodicamente, ao instituto para dar continuidade a um tratamento pós-cirúrgico. Na última sexta-feira, imagens de câmeras mostraram o camelô adentrando e deixando a unidade, após uma visita médica de rotina.

Publicidade

A demora no retorno e a falta de contato do camelô chamaram a atenção de familiares, que acionaram amigos e parentes. De acordo com a família, Jorge Luiz não apresentou mudanças de comportamentos e, apesar do tratamento médico regular, não tinha problemas pontuais de saúde, tampouco tomava remédios controlados.

Jorge Luiz tem um ponto de venda de doces em frente ao Centro Médico Dr. Catta Preta, em Santa Cruz. Na última vez que foi visto, ele vestia jaqueta jeans, blusa polo verde, calça jeans e tênis. O camelô não estava com aparelho celular. Familiares já realizaram buscas em hospitais, centro de acolhimentos e institutos de medicina-legais (IML).

Publicidade

‘Meu pai estava lúcido. Não sabemos o que ocorreu’

Abalados, familiares realizam buscas e fazem mobilização nas redes sociais para encontrarem o paradeiro do camelô. “Meu pai estava lúcido, levava uma vida normal e sem problemas aparentes de saúde. Gostava de trabalhar e não fazia uso de medicamentos controlados. Não sabemos o que ocorreu. Faço um apelo às pessoas para nos ajudarem com informações. A família está desesperada com o desaparecimento”, disse, emocionado, o agente comercial Jonnathan Andrade Pires, de 30 anos.



Publicidade

Investigações- Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investigam o sumiço do camelô. Informações sobre o paradeiro de Jorge Luiz podem ser repassadas aos telefones (21) 2202-0338 (DDPA), 190 (PM) ou 2253-1177 (Disque-Denúncia).