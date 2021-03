BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 22:00 | Atualizado 06/03/2021 10:42

A sexta-feira trouxe algumas polêmicas dentro e fora da casa do "Big Brother Brasil 21". Os brothers tiveram algumas DRs sobre votação para o Paredão e relacionamentos. Fora da casa, uma fala de Sarah pegou mal entre os internautas.

Em conversa no Quarto do Líder com Caio e Rodolffo, a consultora de marketing digital Sarah criticou os posicionamentos da advogada Juliette dentro do "Big Brother Brasil 21". Até então, elas formam o G3, que ainda conta com Gilberto, grupo de maior favoritismo do público.

Quem puxou o papo, foi o fazendeiro que falou sobre semelhanças e diferenças de pensamentos no jogo: "Nós três temos o pensamento muito parecido. Nossas opiniões estão ficando iguais. E as delas estão ficando muito distantes". A consultora de marketing digital concordou e ainda disse: "Muito. O Gil pensa completamente diferente dela também. A gente já combinou de parar de falar de algumas coisas com ela, porque não dá".

Em compensação, parece que Gilberto não está curtindo o clima amigável da casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo . Sozinho na varanda, nesta sexta-feira, o pernambucano reclamou do jogo. "Ai, eu não quero uma casa chata, não. Pouca emoção. Ah, mas não vou caçar briga com ninguém, Deus me livre. Depois eu me lasco", destacou ele.

"Você ouviu?" perguntou a loira se referindo a alguma conversa entre ela e Arthur. Pocah afirmou: "Não tinha como não ouvir". A atriz se mostrou confusa com a mudança de comportamento de seu affair. "Do nada ele muda, achei muito estranho". A funkeira concordou: "Pois é, vocês foram dormir e estava tudo bem".

Após reclamar com a amiga, Carla foi conversar com Arthur . "Tem duas semanas, Arthur, que por conta de Paredão e tudo, eu até me isolei de algumas pessoas, porque eu vi que você estava precisando muito. E eu fiz de coração mesmo. Para mim foi uma questão de carinho, parceria, acolhimento. Ai quando aconteceu comigo, quando virou comigo, eu senti que você...".

O instrutor de crossfit reclamou: "Você está me responsabilizando como se eu estivesse fugindo". Em seguida, a atriz pediu para terminar de falar e explicou o que fez depois da Prova do Líder. Ele, então, disse que também se isola depois das provas. Carla, então, pontuou: "Mas aí eu achei que você estava se afastando de mim por você ter falado aquilo, sabe quando junta tudo? Juntou tudo".

O Castigo do Monstro também foi assunto entre alguns participantes. Juliette, Sarah, Camilla de Lucas e Gilberto se reuniram na despensa da casa para falar sobre as opções de quem colocaria no Monstro, caso um dos participantes vença a Prova do Anjo, que será disputada neste sábado.

Enquanto conversavam, os brothes foram surpreendidos com Carla Diaz, que entrou no espaço. "Gente!", disse ela. Juliette, então, pediu: "Chama a Maria Vitória!", se referindo à Viih Tube. A atriz procurou se enturmar: "Gente, reunião agora, todo mundo para cá. Eu posso interagir?", perguntou. Sarah explicou: "A gente está discutindo sobre Monstro". Ao deixa o local, a loira lamentou com Pocah, no Quarto Colorido, sobre a 'reunião na despensa'. Aos prantos, Carla disse que os brothers estavam falando dela.

E um dos assuntos mais comentados das redes sociais . Os brothers estavam conversando sobre o mundo externo e começaram a levantar a possibilidades do que pode ter acontecido enquanto eles estão confinados, como a morte de alguém importante ou uma tragédia. "Impeachment de algum presidente? Não do nosso, eu gosto dele", disse Sarah no meio da conversa.

