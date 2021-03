Arthur xinga Fiuk: Ódio da voz dele Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 18:23 | Atualizado 18/03/2021 02:54

Arthur está bem triste com a saída do amigo Projota, no Paredão de terça-feira, no "Big Brother Brasil 21". Na tarde desta quarta, o crossfiteiro ainda estava tentando digerir a ausência do cantor e comentou a frustração em não ter mais o parceiro ao lado.

Em uma conversa com Camilla de Lucas no Quarto Colorido, o brother desabafou. "Quando fala assim, não faz nada... Vê eu falando que vou tacar fogo no parquinho... 'Vou voltar e taco fogo no parquinho'. Cada vez mais planta, uma orquídea", confessou Arthur, querendo dizer que, por mais que fale que vai jogar, está se sentindo apático.

