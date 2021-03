Projota Reprodução/Globoplay

Por Juliana Pimenta

Publicado 17/03/2021 15:35

Rio - Sexto eliminado da 21ª edição do 'Big Brother Brasil', Projota deixou o reality com um alto índice de rejeição, somando 91,89% dos votos. Já do lado de fora, o rapper foi apresentado a alguns vídeos importantes de sua passagem pela casa e entendeu que as alianças do início do programa (com Karol Conká, Nego Di e Lumena) e o posicionamento ácido foram os fatores determinantes para sua saída. Diante disso, Projota admitiu os erros no confinamento, mas exaltou a vivência do programa. "Independentemente do resultado, foi a coisa mais extraordinária que eu vivi. Não me arrependo. É mágico. Eu não imaginava que o 'BBB' era tão humano, tão verdadeiro, tão visceral quanto foi”, descreve o rapper, que promete espalhar "a palavra" de ex-'BBB'.

fotogaleria



"Quero contar isso para todo mundo. Sempre que eu encontrar alguém, vou dizer: 'Mano, é de verdade mesmo, é doideira, intenso, muito forte'. Foi especial para mim. Nunca vou esquecer", afirma.



Estratégia (in)falível



Sempre preocupado com o jogo, Projota virava meme fora da casa toda vez que suas previsões falhavam. Ao saber disso, o rapper se diverte e admite que ele mesmo agiu de forma diferente da que havia planejado. "Chega a ser engraçado: eu saí de casa falando que iria ficar de boa no BBB, queria ficar um mês sem tomar votos. Mas aí a gente percebe como é difícil lutar contra quem a gente é. Algumas questões caem no nosso colo e cada um reage de uma maneira. Eu sempre reajo indo para cima, de alguma forma; nunca passa batido. E a falta do que fazer me instigava muito a pensar, contar, planejar estratégias que, na maioria das vezes, no meu caso, não davam certo (risos)", brinca.



Mesmo assim, Projota reconhece seus deslizes. "Fui eliminado por erros meus, falhas de posturas, de omissão, de pensamentos que, talvez, aqui fora, eu não teria tido, mas lá dentro acabei tendo e falando. E pelas minhas alianças. Mas eu não culpo ninguém além de mim. Eu que escolhi as alianças, eu que falei e deixei de falar quando deveria, eu que fiz tudo", explica.



'Virou amizade'



Além de pensar no jogo, outro destaque da participação de Projota no reality foi a relação com Arthur. "Eu sempre falei que seria muito importante que eu encontrasse alguém que me ajudasse a passar pelo desafio do 'BBB', a amenizar a dor de não estar com os amigos da minha vida, com a minha família. E a gente se gostou desde o primeiro dia, ficamos juntos o tempo todo. Teve muito a ver com o fato de termos entrado depois na casa principal. Na primeira noite lá, eu e Arthur dormimos no chão do quarto colorido. A gente se sentia um pouco 'visita' naqueles primeiros dias lá dentro, então precisamos nos acolher um ao outro. A partir dali virou amizade", conta o rapper.



Mesmo assim, Projota acha que o amigo pode ser o próximo eliminado da edição. "Eu acho que o Arthur vai acabar saindo, se for ao paredão. Dificilmente ele vai escapar do próximo, a não ser que ganhe uma liderança e consiga se recuperar, ter um crescimento no jogo", analisa. Então quem ganha? Na opinião do rapper: "Juliette ou Camilla".



Novos planos "Quero contar isso para todo mundo. Sempre que eu encontrar alguém, vou dizer: 'Mano, é de verdade mesmo, é doideira, intenso, muito forte'. Foi especial para mim. Nunca vou esquecer", afirma.Sempre preocupado com o jogo, Projota virava meme fora da casa toda vez que suas previsões falhavam. Ao saber disso, o rapper se diverte e admite que ele mesmo agiu de forma diferente da que havia planejado. "Chega a ser engraçado: eu saí de casa falando que iria ficar de boa no BBB, queria ficar um mês sem tomar votos. Mas aí a gente percebe como é difícil lutar contra quem a gente é. Algumas questões caem no nosso colo e cada um reage de uma maneira. Eu sempre reajo indo para cima, de alguma forma; nunca passa batido. E a falta do que fazer me instigava muito a pensar, contar, planejar estratégias que, na maioria das vezes, no meu caso, não davam certo (risos)", brinca.Mesmo assim, Projota reconhece seus deslizes. "Fui eliminado por erros meus, falhas de posturas, de omissão, de pensamentos que, talvez, aqui fora, eu não teria tido, mas lá dentro acabei tendo e falando. E pelas minhas alianças. Mas eu não culpo ninguém além de mim. Eu que escolhi as alianças, eu que falei e deixei de falar quando deveria, eu que fiz tudo", explica.Além de pensar no jogo, outro destaque da participação de Projota no reality foi a relação com Arthur. "Eu sempre falei que seria muito importante que eu encontrasse alguém que me ajudasse a passar pelo desafio do 'BBB', a amenizar a dor de não estar com os amigos da minha vida, com a minha família. E a gente se gostou desde o primeiro dia, ficamos juntos o tempo todo. Teve muito a ver com o fato de termos entrado depois na casa principal. Na primeira noite lá, eu e Arthur dormimos no chão do quarto colorido. A gente se sentia um pouco 'visita' naqueles primeiros dias lá dentro, então precisamos nos acolher um ao outro. A partir dali virou amizade", conta o rapper.Mesmo assim, Projota acha que o amigo pode ser o próximo eliminado da edição. "Eu acho que o Arthur vai acabar saindo, se for ao paredão. Dificilmente ele vai escapar do próximo, a não ser que ganhe uma liderança e consiga se recuperar, ter um crescimento no jogo", analisa. Então quem ganha? Na opinião do rapper: "Juliette ou Camilla".

Publicidade

E agora que o jogo chegou ao fim para Projota, como o Brasil se acostumou a ver, já fez novos planos e prevê os próximos passos. "Eu não vejo a hora de voltar para casa e pegar minha nenenzinha no colo! Eu tenho muita coisa para repensar e aprender com a minha passagem pelo ‘Big Brother Brasil’, antes mesmo de conseguir colocar no papel planos de carreira. Fui viver essa experiência de peito aberto, sem planos profissionais previstos para a sequência; tudo era possível. Agora vou cuidar de mim primeiro, encontrar minha família e meus amigos. E depois vou fazer música, curtir a vida e o que mais vier!", declara.