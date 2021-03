Viih Tube reprodução da TV Globo

Viih Tube está revoltada com Sarah e prestes a partir para a briga. Isso porque a youtuber acredita que a brasiliense deu um emoji de cobra, no queridômetro desta quarta-feira. Do lado externo da casa do "Big Brother Brasil 21", a sister desabafou com Thaís sobre a situação.

"Estou tremendo para não estourar", disse Viih, que completou explicando que tinha sido sincera com Sarah.

Para a youtuber, se Sarah não gostou da conversa, deveria dar outro emoji para ela, e não o de cobra. "Se a sinceridade te doeu, me dê um vômito, não uma cobra", explicou.

Na verdade, quem deu o emoji para Viih foi Gilberto. Ao cogitar essa possibilidade, a youtuber disse que entenderia a reação do brother.