Juliette, Sarah e Gil Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:05

Rio - A confusão se instalou de vez no G3, grupo formado por Gil, Sarah e Juliette no 'BBB 21'. Após alguns pequenos atritos e muitas indiretas, o trio rachou de vez após Gil contar a outros participantes que Juliette tinha usado de má fé em uma discussão com Lumena. Na versão de Gil, Juliette planejou a situação para se fazer "de coitadinha". Para Juliette, sentar durante a briga seria uma estratégia para acalmar os ânimos dos envolvidos.

Enquanto os confinados e as torcidas brigam para saber quem tem razão, a equipe de Juliette postou no perfil oficial da maquiadora um vídeo que contém todos os trechos da confusão, incluindo a briga e a repercussão. Confira!