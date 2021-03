Por O Dia

Publicado 17/03/2021 08:28 | Atualizado 17/03/2021 08:35

Rio - Após a eliminação de Projota no paredão da noite desta terça-feira , Arthur ficou desolado e se isolou no quarto colorido do "BBB 21". Carla Diaz, affair de Arthur no jogo, e Camilla de Lucas tentaram consolar o participante depois da saída do seu melhor amigo.