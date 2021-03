Projota e a esposa, Tâmara Contro Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:08 | Atualizado 18/03/2021 21:15

Arthur e Projota criaram uma forte amizade dentro da casa do "Big Brother Brasil 21". Tamanho é o amor do crossfiteiro pelo rapper que Arthur chora até hoje de saudade do amigo. Nesta quinta-feira, Tâmara Contro, esposa do artista, gravou alguns Stories brincando com a situação.

fotogaleria

Publicidade

"Eu que lute para demonstrar o amor que eu tenho por esse homem como o Arthur faz. Agora a concorrência está pesada", disse Tamy rindo.

Publicidade

Ainda nesta quinta-feira, Projota comentou uma cena em que Arthur se deita no chão da sala para conversar com o cachorro. "Arthur do céu", escreveu o cantor nos comentários do vídeo. E a saudade é tanta que o crossfiteiro chorou com Pocah na festa de Fiuk, nesta madrugada.