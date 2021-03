Jogo da Discórdia animou a noite de segunda-feira no 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:00

O paredão desta terça-feira deixou os nervos dos participantes à flor da pele. Alguns aproveitaram o dia para conversar sobre tudo o que foi durante o "Jogo da Discórdia". Já outros, analisaram o comportamento dos amigos de confinamento e deram suas opiniões sobre quem sai hoje à noite. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

fotogaleria

Publicidade

A consultora de Marketing considerou o voto do sertanejo uma traição. Rodolffo, no entanto, acredita que foi traído por Sarah primeiro, já que ela não o alertou sobre o voto de Gilberto, que o indicou diretamente para o paredão quando foi líder. "Eu não podia ir contra ele, o pensamento é dele, não é meu. Aí você esperou a hora da votação pra jogar na cara que estava magoado", reclamou Sarah.

Publicidade

"Você omitiu uma informação que me desestabilizou", disse Rodolffo, que não pretende levar a briga com Sarah para fora do reality show. Chorando, a sister disse que não consegue perdoar o voto do sertanejo. O cantor explicou que só votou nela para se defender, já que todos estavam votando nela. Sarah insistiu que ele poderia ter votado em Pocah.

Quem também falou sobre o "Jogo da Discórdia" foi Viih Tube. Em uma conversa com Juliette, a youtuber fez um alerta sobre as intenções de Gilberto e se mostrou chateada com Fiuk. "É um cagão, medrosão. Ele fica se escondendo nas coisas do Gil e da Sarah. Quando voltar para ele a setinha eu quero ver. Fiquei duas horas conversando com o menino e ele vem me falar que eu exagero? Coitado", comentou Juliette sobre o filho de Fábio Jr.

Publicidade

Já sobre Gilberto, Viih disse: "Ele está querendo mexer com o seu coração porque ele sabe que você tem um coração bobo às vezes, ah, vai para a put* que pariu. Fica te encurralando, amigo é o caralh*", esbravejou.

Publicidade

"Vamos falar a verdade? Pocah está sendo perseguida, isolada e silenciada. Não estão dando chances de defesa. Pessoas que já provaram não ter lealdade alguma estão conseguindo dar uma narrativa falsa as atitudes da Pocah que, ninguém pode negar, é leal a TODOS de quem gosta", escreveu o perfil de Pocah no Twitter.