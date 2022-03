Marília Mendonça e Naiara Azevedo - Reprodução

Publicado 03/03/2022 11:38

Rio - Depois de muita polêmica, a parceria de Naiara Azevedo e Marília Mendonça vai chegar aos aplicativos de música nesta quinta-feira, às 21h. A informação foi confirmada pela própria sertaneja por meio do Instagram. Quando estava confinada no reality, a equipe da artista anunciou a parceria, mas o lançamento foi adiado após ser criticado pela família de Marília, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

"Tem lançamento hoje... Música '50%' com participação mais que especial e esperada da minha vida: Marília Mendonça. Ansiosos? Eu tô muito", postou a cantora sertaneja, que já havia anunciado o lançamento do feat nesta quarta-feira.

"Só queria ver se tá todo mundo sabendo que amanhã (quinta) tem lançamento de '50%'! Já coloca o despertador pra tocar, porque quinta, às 21h, tem música nova em todos os apps de música e também no meu canal do Youtube! Tá tudo junto, é só ir lá e ouvir sem moderação", escreveu a cantora sertaneja.

Relembre a polêmica

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, polemizou no dia 15 de janeiro ao criticar a participação de Naiara Azevedo no 'Big Brother Brasil'. O cantor não gostou de saber que a integrante do Camarote lançaria um dueto gravado com a Rainha da Sofrência durante seu confinamento no programa. "Parabéns, Naiara. Isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém", escreveu no Twitter.