Will Smith na cerimônia do Oscar 2022. Ator levou a estatueta de melhor ator por ’King Richard’ - AFP

Will Smith na cerimônia do Oscar 2022. Ator levou a estatueta de melhor ator por ’King Richard’AFP

Publicado 04/04/2022 12:46

Após dar um tapa na cara de Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022 , Will Smith vai se isolar em um retiro de luxo para famosos. De acordo com fontes do jornal The Sun, o ator quer se afastar dos holofotes para lidar com o estresse.

fotogaleria

O artista, vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs", dará uma pausa na carreira em um retiro de alto nível nos Estados Unidos, onde fará uma 'busca de alma' para se recuperar dos últimos acontecimentos. O local é muito usado pelos ricos e famosos para se afastarem da fama.

A polêmica, que viralizou nas redes sociais, dividiu opiniões ao redor do mundo. Apesar de ter recebido apoio de parte do público, Will vem sendo muito criticado pela agressão. Em seu perfil no Instagram, o ator já havia pedido desculpas a todos, inclusive a Chris Rock, e afirmou estar disposto a sofrer as consequências impostas pela Academia.

Ainda segundo informações do jornal britânico, uma fonte afirmou que Smith está lidando com as consequências de suas ações: "O impacto das reações negativas bateram forte em Will, então ele vai começar a receber ajuda para lidar com o estresse. Essa é, sem dúvida, a batalha de sua carreira".

Relembre a polêmica

A noite do Oscar ficou marcada pelo momento em que o ator Will Smith subiu no palco e deu um tapa na cara de Chris Rock. O humorista apresentava o prêmio de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.



Chris comparou Jada com a protagonista de "Até o limite da honra", de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Neste momento, Will Smith subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", disparou Will Smith ao sentar novamente em seu assento.



Alguns minutos depois, Will foi anunciado como o vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs". Em seu discurso, o artista pediu desculpas à Academia de Hollywood por seu comportamento, sem citar o nome do humorista.

No dia seguinte, Smith publicou um pedido de desculpas em seu Instagram e disse: "Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Estava fora da linha e fiz algo errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o homem que eu quero ser. Não existe espaço para violência em um mundo de amor e bondade".



A Academia se pronunciou sobre a cena, declarando que "não tolera qualquer tipo de violência", e o conselho de administração da instituição chegou a abrir uma investigação para analisar o caso. Entre as punições previstas para o ator, a suspensão de sua participação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood era a mais provável.