Marina Ruy Barbosa apostou em look rosa no red carpet do Festival de CannesReprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Publicado 23/05/2022 15:58

Mais uma brasileira em Cannes! A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das celebridades que se destacou no tapete vermelho do Festival de Cinema, na França, nesta segunda-feira (23). A artista vestiu um modelito assinado pela grife Armani Privé e chamou atenção no evento internacional, que acontece na Riviera Francesa.



Com um vestido todo rosa e cheio de babados, da linha de alta costura da grife italiana Armani, Marina foi prestigiar a estreia do filme sul-coreano "Decision To Leave". Para completar o modelito nada casual, a artista ainda esbanjou um par de brincos e anéis da joalheria suíça Chopard.