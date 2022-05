Bruno Guedes e Jade Seba comemoram o aniversário do filho Zion - Reprodução

Publicado 23/05/2022 17:55 | Atualizado 23/05/2022 18:02

A influenciadora Jade Seba e o marido, o ator Bruno Guedes, finalmente puderam comemorar o aniversário do filho com uma grande festa. O evento, que celebrou os três anos de Zion, aconteceu neste domingo (22), no Rio de Janeiro, e foi inspirado no filme "Rei Leão", da Disney, o mesmo tema do aniversário de três anos do pai.

Segundo Jade, a festa deveria ter acontecido em 2020, quando o filho completou um ano, mas, por conta da covid-19, teve que ser cancelada. "Guardamos esse tema desde o primeiro aninho do Zion. Em todos os mesversários, fizemos com um tema da Disney. Justo quando seria a festa, veio a pandemia e adiou os nossos planos", contou a influenciadora.

De acordo com a mamãe de Zion, a pandemia não foi o único fator que afetou o grande dia. Na hora do "Parabéns", nos stories, ela chegou a afirmar que muitos problemas aconteceram, atrapalhando a realização da comemoração. "Rolaram várias coisas, ataques espirituais. Fomos ao cantinho da festa e fizemos uma oração", desabafou ela, com o filho no colo.

Os papais compartilharam cada detalhe do dia especial nas redes e aliviaram toda a expectativa acumulada durante os últimos anos. "Esse é o nosso sonho de três anos sendo realizado", disse Jade, em suas postagens no Instagram.