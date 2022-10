Coldplay anuncia novas datas da turnê no Rio de Janeiro e em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2022 15:22 | Atualizado 10/10/2022 15:24

Rio - A banda Coldplay anunciou, nesta segunda-feira (10), a remarcação dos shows que faria no Brasil neste mês de outubro. As apresentações foram adiadas na semana passada porque o vocalista, Chris Martin, foi diagnosticado com uma infecção pulmonar grave. O grupo afirmou que retornará ao país em março de 2023 para cumprir a agenda de shows.

No Rio, as apresentações continuarão sendo no Estádio Nilton Santos Engenhão, e passarão de 11 e 12 de outubro para 25 e 26 de março, respectivamente. Já em São Paulo, os shows serão transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local, e os dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro serão substituidos pelos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, respectivamente.

Todos os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem a necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos, no caso dos shows na capital paulista, serão enviadas diretamente para o e-mail dos portadores de ingressos.