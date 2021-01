Por O Dia

Publicado 24/01/2021 09:06 | Atualizado 24/01/2021 09:08

Rio - Projota é um dos 20 confirmados para o 'Big Brother Brasil 21' , que estreia nesta segunda-feira. O rapper, conhecido por músicas que retratam o cotidiano e as mazelas do Brasil, deixou algumas pessoas muito orgulhosas do lado de fora da casa, como a sua filha, Marieva, e a esposa, Tâmara Contro, que fez uma linda homenagem ao marido.