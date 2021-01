Bruno Gagliasso e Fiuk Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 09:25

Rio - Como mais um mero mortal, Bruno Gagliasso passou a noite desta segunda-feira comentando a estreia da 21ª edição do 'Big Brother Brasil' na Globo. Após dizer por quais participantes tinha se afeiçoado, o ator resolveu dar sua opinião sobre a participação de Fiuk no reality. "O filho do Fabio vai ter q fazer mta coisa errada pra vcs n gostarem mt dele. Fiuk é mt mt mt gente boa", garantiu Bruno.

Além de falar sobre o cantor, Bruno também brincou sobre o jeito agitado de Gilberto, mas revelou que também torce para o rapaz. "Calma Gilberto q a gente ja gosta de vc. Desacelera isso kkkkkkkkkkk", escreveu.

O filho do Fabio vai ter q fazer mta coisa errada pra vcs n gostarem mt dele. Fiuk é mt mt mt gente boa. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) January 26, 2021