Por iG

Publicado 17/02/2021 12:15 | Atualizado 17/02/2021 12:19

São Paulo - Nego Di foi o eliminado da semana do "BBB 21" Muitos famosos, inclusive, comemoraram a saída do humorista do reality e a alta porcentagem de rejeição dele. Dois dos que comemoraram foram os ex-brothers Lucas Penteado e Arcrebiano, que fizeram campanha pela eliminação de Nego Di.