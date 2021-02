Gilberto Reprodução

Publicado 19/02/2021 09:28

São Paulo - Após a prova do líder do "BBB 21" , que Sarah saiu vitoriosa nesta quinta-feira, Gilberto, Juliette, Camilla, João e a nova líder passaram a madrugada conversando. Em determinado ponto da conversa, Juliette abordou as partes íntimas de Gil.

"E o Gil, que descobriu que tomar banho de cueca marca o pinto? E um pintão, viu, meu filho? O pinto dele é bem coisado. É um pinto coisadinho, rapaz", disse Juliette. Visivelmente envergonhado, Gil pediu. "Amiga, pare".

Em seguida, Camilla de Lucas imitou Gilberto passando pela sala de cueca. Os brothers riram se divertiram com a conversa.

Mais cedo, ainda na quinta-feira, Gilberto, Juliette e Sarah se juntaram para inaugurar o quarto do líder. O trio se emocionou com as fotos da família da brasiliense e comentou estratégias para o paredão.

ju falando do gil: que pintão viu filho, o pinto dele é bem coisado.



o gil: ô amiga pare



KKKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/H1bkvbTN0z — win (@hatakeggu) February 19, 2021

No quarto do líder

Após vencer a prova do líder, na última quinta-feira (18), Sarah conversou com Juliette e Gilberto sobre estratégias para o paredão. Com o poder de indicar alguém direto à berlinda, a brasiliense não omitiu. "A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”.

“Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: 'tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão”, justificou Sarah.

Ao ouvir o posicionamento, Juliette aponta: “Acho que ela é forte lá forte. Se eu for com ela, eu vou ter medo”. Gilberto, por sua vez, previu que o voto do trio - indicação dele, Caio e Fiuk - levará Arthur à berlinda. "Arthur vai pelos três”.