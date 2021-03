Arthur se estressa no 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:55 | Atualizado 06/03/2021 13:02

Rio - Depois de muita DR com Carla Diaz e choro durante a festa desta noite no "Big Brother Brasil 21" , o instrutor de crossfit Arthur perdeu as estribeiras. Nitidamente bêbado, o rapaz começou a fazer muito barulho enquanto brothers dormiam. Ao ser criticado, ele reagiu com agressividade.

fotogaleria

Publicidade

"Ah, beleza. Quando eu vou brincar eu sou repreendido. Quando alguém for brincar comigo quando tiver bêbado eu quero ver se vocês vão repreender", disse Arthur.

Em seguida, Juliette tentou contar a situação. "Bagunce comigo aqui que eu tô brincando com você. Chato", disse a paraibana, mas não adiantou. Ele seguiu verbalizando palavrões: Irritado, ele começou a proferir palavrões: "Tomar no c*! Vai pro inferno".