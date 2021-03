Viih Tube conversou com Rodolffo, enquanto Caio falava com Carla Diaz Reprodução/Twitter

Depois da eliminação de Projota no paredão desta semana , os brothers passaram a madrugada desta quarta-feira (17) falando sobre alianças e relações na casa. A suposta mudança de comportamento dos jogadores foi o principal incômodo da maioria dos participantes.

Em uma conversa no quarto Cordel, Gilberto e Sarah destacaram, em especial, as atitudes de Caio e Rodolffo, com quem eles têm proximidade. A brasiliense contou que ficou triste com a atitude do fazendeiro de não ir consolá-la quando ela estava chorando, após o paredão. “Tu está lá, claramente triste, ele pega a poltrona e vira de costas para a gente?", questionou ele.



Gil ainda disse que eles só tinham um ao outro. “Não dá para confiar em ninguém aqui”, completou Sarah, dizendo que estava cansada de jogar, mas que eles precisam manter a aliança entre eles dois. Para ela, os únicos brothers que não mudaram por conveniência foram Camilla, Fiuk, João e Thaís.



Thaís também pareceu incomodada com Caio e Rodolffo. A cirurgiã-dentista confessou estar se sentindo “agoniada” com a dupla. Viih Tube então lembrou que eles não desejaram boa sorte a ela antes da berlinda. "Quando você está no paredão, todo mundo vai falar com você e eu percebi que três pessoas não foram falar comigo. Eu não fiquei triste, eu estou falando que eu percebi isso", afirmou a goiana.



A youtuber conversou com Rodolffo mais tarde e pediu desculpa ao brother por ter o colocado como figurante durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (15). Ela explicou que, por conta da proximidade com Sarah e Gil, ele poderia estar duvidando da mudança de comportamento da paulista com Carla Diaz, depois que ela voltou do paredão falso . Viih e Rodolffo então disseram que ficariam mais “quietos” no jogo, por não saberem o que está acontecendo no reality.

Caio também conversou com Carla sobre seu relacionamento com Gilberto e Sarah. Ele disse que tem desconfiado da duplae que acredita que informações chegam para ele, por parte da brasiliense e do pernambucano, distorcidas. Ele lembrou de uma briga envolvendo Juliette e Lumena teria sido armada pela maquiadora.

A atriz então disse que a situação não aconteceu da forma contada à Caio. “Gil e Sarah falaram que era verdade. Uma coisa é acontecer uma situação, outra coisa é montar", declarou o fazendeiro. O goiano também revelou à sister que conversou com Juliette e que ela desmentiu a história. Carla perguntou se ele acreditava que Sarah e Gil podiam fazer isso com ele e Rodolffo.

“Ela fez isso com a Juliette que era mais próxima”, respondeu ele. Caio ainda disse à atriz que a dupla estava com medo de que ela revelasse o que foi dito sobre a paraibana no quarto do líder e, por isso, contaram antes.