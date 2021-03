Atriz confessou que não gosta de ser inconveniente, mas se sente assim com Arthur reprodução da TV Globo

Publicado 18/03/2021 03:12 | Atualizado 18/03/2021 07:43

Enquanto os brothers curtem a festa do Líder Fiuk , Carla Diaz e Arthur aproveitam a noite para discutir a relação. A atriz perguntou ao instrutor de crossfit se estava tudo bem entre eles. Depois da afirmativa do capixaba, ela diz que por ela, o relacionamento não está bem. “Você nem olha na minha cara, parece que nem estou na festa”, diz a sister.

Arthur então alega não estar se sentindo bem, no que Carla rebate afirmando que o problema é ela, porque o brother trata todos os participantes bem. “Odeio a sensação de me sentir inconveniente”, confessa. Arthur fala para eles não se prenderem a algo que irá acabar “em uma semana” e que é difícil para ele misturar jogo e relacionamento.



O instrutor também declara que não quer que ela sinta a mesma coisa que ele quando a viu saindo da casa. “Eu não quero sentir isso de novo e não quero que você sinta". Depois da “DR”, Carla foi para o quarto Colorido da casa e chorou. Em seguida, Arthur vai até ela e a pede que volte para a festa. “Eu não sei fingir que nada está acontecendo”, desabafa Carla.



A atriz relembrou ao capixaba sobre o que acordo de parceria no amor e no jogo que fizeram, depois que ela voltou do paredão falso, e disse que falava sério sobre a relação deles no programa. Ela ainda afirma que sempre é ela quem o procura e que chegou a pensar que estava incomodando. Arthur volta a chamar a sister para a festa e ela diz que ele pode ir, porque quer fugir.

Ela diz ainda que precisa pensar e o brother se levanta para deixar o cômodo. Carla pede para ele não ir, mas ele sai do quarto. A paulista foi consolada por Camilla de Lucas. Ela conta que sempre que tenta se aproximar de Arthur de forma carinhosa houve que é chata. Espantada com a confissão da amiga, a influencer pergunta se Carla vai aturar a situação.

A ex-chiquitita então declara que acha que a carioca estava certa em opiniões sobre Arthur. “Eu não queria acreditar que eu estava certa, juro por Deus”, respondeu ela. João, que também participa da conversa, lembra que já viu o capixaba tratando a atriz mal. Carla por fim decide que não irá se aproximar do instrutor na festa para ver se ele a procura.

“Não estou pedindo em casamento, eu só quero beijar na boca”, brinca ela. Em conversa com Arthur, Camilla aconselhou o brother a terminar o relacionamento, se ele não acredita que vai dar certo. “Vocês dois ficarem nessa não dá. Se você acha que isso pode te atrapalhar, seja honesto.”