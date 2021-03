Sarah e Rodolffo reprodução da TV Globo

Publicado 21/03/2021 18:26 | Atualizado 21/03/2021 18:28

Rio - Algumas horas antes da formação do paredão neste domingo, os participantes do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, já estão se movimentando para saber quem vai estar em risco de ir para a berlinda. Rodolffo, por exemplo, perguntou a Sarah e Gilberto em quem eles devem votar. "Vocês já decidiram?". A sister disse que ainda está confusa. "Eu estou entre a Juliette e a Viih (Tube), mas não decidi ainda. Não sei o que vou fazer". O Líder, que já deixou claro para a consultora de marketing digital e Fiuk que indicará Rodolffo, fugiu do assunto e disse que ia ao banheiro.

O cantor, no entanto, quis saber de Sarah. "E o Gil, entre Pocah e Arthur?". A loira se fez de desentendida.

"Ele não sabe ainda. Ele não quer votar no Arthur", comentou. "O Arthur ficou um monte de semana fazendo a parte dele, falou em quem não vota mais e tal", disse Rodolffo. "Eu acho que o Caio está perigando também", ressaltou a sister. "Eu estava falando mais cedo... Cara, para eu me livrar, eu queria descobrir o seu, que seria para mim, no caso, mais interessante que fosse a Viih, porque eu ia também, o Caio ia... Talvez até o Arthur, eu dava conta de...", frisou Rodolffo.

Sarah destacou: "Se vocês pensarem quem vocês acham que sai do jogo, se a gente mandar para o Paredão... Não consigo pensar em quem sairia". O cantor completou: "Eu também não". "Será que o Arthur sai?", perguntou ela. "Cara, eu não voto nele, não", disse Rodolffo. "Eu não tenho coragem", frisou Sarah. "Agora não. Arthur é sangue bom demais, não voto nele, não. O negócio apertou, não tem como correr mais", emendou o sertanejo. "Eu sei. Está difícil", avaliou a sister.