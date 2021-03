Gilberto e Rodolffo batem boca ao vivo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 00:19 | Atualizado 29/03/2021 00:20

Rio - O "BBB 21" teve sua formação de paredão mais tensa na noite deste domingo. Gilberto e Rodolffo bateram boca durante o programa ao vivo. A votação foi aberta e Rodolffo votou em Sarah. O sertanejo justificou seu voto dizendo que Sarah já sabia que Gilberto votaria nele no paredão passado e omitiu a informação quando ele a questionou sobre o assunto.

Publicidade

fotogaleria

Publicidade

Gilberto, então, defendeu a amiga em sua vez de votar. "Eu voto no Rodolffo. Eu quero dizer que aqui não tem traição nenhuma, é o jogo. No início do jogo, ele quis me tirar daqui. Eu vou falar mesmo. No início, ele falou na minha cara que poderia me tirar. Aconteceu uma situação, poderia ter conversado pra ter resolvido, sim. Acho que falar a palavra traição é muito forte. Eu assumo meus B.O.s, bato no peito, votei mesmo e a partir de agora, se precisar votar de novo, eu voto de novo", esbravejou o economista, ao vivo.

"Chumbo trocado", respondeu Rodolffo. "Chumbo trocado até a hora que você quiser. Você é muito melindroso, é muito fácil falar que a pessoa não tem coerência, porque você calcula suas palavras, calcula o que você faz, você é muito certo. Me desculpe lhe dizer", rebateu Gilberto.

Publicidade

"Você concordou ou não, que você não teve coerência quando eu te falei?", perguntou Rodolffo. "Concordei, mas é de se colocar, de se falar. Você quer andar na linha muito correto, calcular as palavras", disse Gil, que se desculpou com Tiago Leifert por ter se exaltado. O apresentador continuou a votação em seguida.