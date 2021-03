Sarah, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Publicado 29/03/2021 09:31 | Atualizado 29/03/2021 09:34

fotogaleria Rio - Depois da formação do paredão desta semana no "Big Brother Brasil 21", a emparedada Sarah se dirigiu ao quarto cordel para chorar e foi consolada por Camilla de Lucas, Fiuk, João Luiz e Gilberto. Os brothers repercutiram a berlinda, que ainda tem Juliette, indicada pelo líder, e Rodolffo, indicado pelo contragolpe de Juliette.

Mas o assunto, de verdade, foi o voto de Rodolffo em Sarah, dois aliados no game até então. ""Estou com raiva, sim, e o povo tem que saber que eu estou com raiva. Só eu sei o quanto que eu sofri e quase briguei com Gil por causa desse cara... Eu nunca pedi para ninguém sair daqui. Para ele eu vou pedir porque eu quero que ele saia. Isso não se faz", disse Sarah.

"Imagina eu que coloquei ele no meu pódio", continuou a brasiliense, sem conseguir conter o choro. Camilla, em seguida, disse a brasiliense que ela vai superar esse voto. "Eu vou", respondeu Sarah, que ainda continuou: "Eu achei bom ir ao paredão eu e ele. Achei mesmo".

Por sua vez, Fiuk pediu cautela à amiga. "Calma, Sarah. Cuidado com as palavras. Cuidado para a raiva não colocar palavras na sua boca". "Não é nem raiva. Eu estou triste, real", rebateu a consultora de marketing.