Rio – Logo após a entrada ao vivo de Tiago Leifert nesta sexta-feira, que consagrou Viih Tube como nova líder do “BBB 21” , Arthur relatou estar chateado com o apresentador. Em conversa com Gilberto, o crossfiteiro relatou que se sente ignorado por Leifert, pois o apresentador não fala com ele nas edições ao vivo.

"Mas, que Tiago não fala mais com a gente, ele não fala. Só quando eu vou pro paredão que ele fala", lamentou Arthur. "Porr* Tiago, é fod*, ein?! Meu herói do videogame me ignora", completou o o instrutor de crossfit. Gilberto concordou com o rapaz e também expressou seu carinho pelo apresentador.

Na sequência, Arthur ainda brincou como seria o seu discurso de eliminação. "No dia da eliminação, ele (Tiago) não vai nem fazer discurso, ele só vai falar: 'venha'", brincou Arthur, que lamentou, mais uma vez, o trato do apresentador com ele. Em conversa com Pocah, ele comparou o ânimo de Tiago ao anunciar a liderança de Viih Tube em comparação com a dele.

"Fiquei muito chateado quando o Tiago não falou nada, sabe? Fiquei o mesmo tempo que ela (na prova do líder) e ele não falou nada, nem uns parabéns. Pra mim, isso faz a diferença, ainda mais pela forma que foi. No final, eu tranquilizei a Viih. Essa questão dele tanto falar do 'fair play' e não falou nada sobre a minha participação na parada. Foi a prova que mais demorou na edição. Esperei pelo menos uma brincadeirinha ou alguma coisa. Aqui dentro eu já estou saturado. O cara só falou comigo quando fui para os paredões", prosseguiu.

"(Quando fui líder) foi aquele áudio 'beleza, blá blá blá e show'. Fez o protocolo. Ontem, toda festa do líder ele fala: 'e aí, gostou da festa?' E não falou nada, sabe? Eu sou bitolado igual ao Gil. Já fico achando que sou um merda lá fora. A galera me odeia. Mas eu estou de boa", completou Arthur, concluindo que o comportamento de Tiago pode refletir uma forte rejeição do público.