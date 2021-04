Tiago Leifert, apresentador do BBB Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 08:56 | Atualizado 12/04/2021 11:43

Rio - Tiago Leifert foi acusado por alguns internautas de tentar beneficiar o participante Arthur no "BBB 21" . Emparedado, o instrutor de crossfit teve de participar da Prova Bate e Volta, na noite deste domingo, para escapar da berlinda, mas quem venceu foi Pocah. Durante a prova, um diálogo entre Tiago e Arthur foi indicado como ajuda subliminar. Nesta madrugada, o apresentador rebateu as acusações no Instagram Stories.

fotogaleria

Publicidade

No momento da quinta tentativa da última etapa da dinâmica, Arthur precisava escolher o número 4 para se salvar. Então, Tiago perguntou: "Quantas vezes você jogou aí já, Arthur?. "Quatro", respondeu Arthur. "Quatro, né?", confirmou o apresentador. No Twitter, os telespectadores apontaram uma possível dica ao participante.

O apresentador revelou ter ficado chateado com a desconfiança do público. "Levo tudo na esportiva, vocês sabem disso. Vivo tirando sarro de mim mesmo. Quando erro, eu assumo, venho aqui pedir desculpas, peço desculpas no ar, na mesma hora. Não vou nem me defender desse troço. Mas fico desanimado, porque é tão absurdo, tão baixo, tão ruim", começou Tiago.

Publicidade

"Estamos há oitenta dias no ar. Todo dia vem alguma pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha vermelha e essa é a minha. Duvidar de mim desse jeito, fico bem chateado. Na boa, não é legal. Não gostei", desabafou Tiago por meio do Instagram Stories.