Por O Dia

Publicado 12/04/2021 14:23 | Atualizado 12/04/2021 14:34

Rio - A família de Gilberto, do "Big Brother Brasil 21", tem apoio declarado à participação do economista no reality, como já visto em almoço do anjo . Dessa vez, a irmã de Gil, Janielly Nogueira, mostrou seu afeto pelo brother com uma tatuagem do rosto do pernambucano em seu braço esquerdo. O resultado foi republicado nos Stories da página oficial de Gil no Instagram.