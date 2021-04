Arthur e Gil, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:37

Rio - A relação de Arthur e Gil, no 'BBB 21', anda melhor do que nunca. Na madrugada deste domingo, foi a vez do crossfiteiro embarcar na onda do economista, que dançava de quatro em uma das camas do quarto cordel. Ao ver a cena, Arthur não se conteve, foi até lá e, sensualizando, deu vários tapinhas na bunda de Gil, divertindo o economista e os outros brothers.

A atitude, claro, não passou despercebida pelas redes sociais. Além de brincar que o crossfiteiro nunca fez isso com Carla Diaz, seu ex-affair na casa, os telespectadores do 'BBB' resgataram outros momentos em que Arthur deu tapinhas na bunda do economista.

Confira a seleção:

Arthur dando tapinha no bunda do Gil pic.twitter.com/exswJg3UgW — Central Gil | Thur (@CentralGilthur) April 16, 2021

O Arthur não para mais de bater na bunda do Gil pic.twitter.com/pEHf9YNSkl — gilthur momentos (@gilthurmomentos) April 11, 2021

