Thais é a décima eliminada do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:14 | Atualizado 19/04/2021 16:17

Thaís usou as redes sociais para desabafar sobre sua dificuldade de falar em público. No Instagram, a ex-sister disse que procurou ajuda para tratar o problema após a eliminação no "Big Brother Brasil 21".

‘Acabei de receber uma pessoa muito especial para mim, que disse que fui muito importante para ela porque também não consegue falar quando fica nervosa. É muito bom a pessoa se sentir confortável com você e se identificar com você. Isso é muito difícil, sabe? Muitas pessoas não entendem, mas estou melhorando. Quero sempre buscar melhorar mais a questão da fala”, disse Thaís.

Thaís no Instagram pic.twitter.com/GCgdCZnDvI — Só Mídias (@MidiasSo) April 19, 2021