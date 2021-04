Lumena fala sobre Carla Diaz e Lucas Penteado no programa A Eliminação Reprodução

Publicado 20/04/2021 09:03

Rio - Lumena Aleluia foi uma das participantes que saiu com alto índice do rejeição do "Big Brother Brasil 21". Em entrevista a Patrícia Kogut, ela contou detalhes sobre a vida após reality e as consequências do cancelamento.

"Eu saí do hotel tendo ataques de ansiedade e perda de memória. Fui direto para o meu terreiro e me reorganizei. No dia seguinte já estava fazendo uma reunião com uma assessoria jurídica. Passamos, então, a fazer um trabalho para separar o que são as críticas de jogo e o que são as mensagens de ódio e ameaça. Não é nem para eu sair processando, mas para me salvaguardar", revelou a baiana.

Ela ainda revelou que o suporte familiar a ajudou muito. "Foi o primeiro combustível que eu tive para encarar e pedir perdão, fazer autocritica, me perdoar e conseguir uma segunda chance", disse ela, que pretende estudar a cultura do cancelamento: "Quero usar o tema como tese para o meu doutorado. Falar sobre os impactos de quem sofre e outras vertentes".