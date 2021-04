"Árvore genealógica" de Viih Tube, do "BBB21" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:43

Rio - No quadro "Central de Atendimento", do "BBB21", desta terça-feira (20), Rafael Portugal chamou a atenção do público com um desenho inusitado. No cenário em que o humorista apresenta a atração, estava pendurada uma lousa com a "árvore genealógica" de Viih Tube.

O desenho é uma brincadeira com as atitudes da youtuber dentro da casa. Fãs do reality já apontaram um comportamento da sister de se aproximar dos outros participantes citando semelhanças com seus familiares fora da casa.

No quadro, Caio, Rodolffo, Gil, Arthur e até Tiago Leifert ocupam a posição de "pai" da sorocabana. A "mãe" de Viih Tube seria a cantora Pocah, enquanto suas irmãs seriam Thaís e Juliette. A maquiadora tem uma relação de altos e baixos com a youtuber, por isso, seu nome aparece duas vezes riscado com 'X', e na terceira vez é seguido por uma interrogação.

"Daqui a pouco a arvore genealógica da Viih Tube chega aqui na minha família também", brincou um internauta. Outro fã comparou a brincadeira com a série "Dark", da Netflix, conhecida por apresentar relações familiares confusas: "Árvore genealógica da viih tube mais complexa que Dark".

ÁRVORE GENEALÓGICA DA VIIH TUBE



TÔ PASSANDO MAL KKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/f17x1vi1k6 — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 21, 2021

árvore genealógica da viih tube mais complexa que dark — saquinho de lixo (@saquinhodelixo) April 21, 2021

daqui a pouco a arvore genealógica da viih tube chega aqui na minha família também — maria capitolina (@anttrindade) April 19, 2021