Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:27

Rio - Após o pai do ex-BBB Rodolffo atacar João Luiz - e diversos apresentadores da Globo - em uma postagem que logo foi apagad a, a equipe do professor de Geografia resolveu se pronunciar nas redes sociais. No texto, os administradores das redes sociais de João disseram que entendem a rivalidade, mas pediram respeito em relação às divergências.