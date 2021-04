João Luiz Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 08:32 | Atualizado 23/04/2021 09:10

Rio - O "Big Brother Brasil 21" chegou ao fim para João Luiz na noite desta quinta-feira. Eliminado do reality com 58,86% dos votos , o professor de Geografia conversou com Ana Clara, no "Bate-Papo BBB", sobre a sua trajetória no jogo e relembrou o episódio de racismo envolvendo o ex-participante Rodolffo.

Durante um Jogo da Discórdia emblemático, João expôs uma piada racista de Rodolffo sobre seu cabelo e provocou debates sobre racismo dentro e fora do reality. Durante a conversa com Ana Clara, ele chegou a se emocionar ao relembrar da ocasião.



"É muito forte, de verdade. Me leva a pensar muita coisa que já passei na minha vida. A gente está cansado de ouvir isso. A gente ouve isso sempre. Talvez eu tenha me enganado que eu não ia viver isso dentro. E no momento em que eu vi isso acontecer, travei", diz João.

Ele ainda ressaltou a importância de se debater o tema. "O BBB tem um alcance gigantesco e usar esse espaço para ensinar as pessoas sobre essas questões é muito interessante", refletiu o ex-BBB.