Publicado 23/04/2021 08:42 | Atualizado 23/04/2021 09:10

Rio - Eliminado do "BBB 21" nesta quinta-feira, João Luiz recebeu uma mensagem especial de outro ex-participante do reality durante o "Bate-Papo BBB" . Babu Santana elogiou o trajetória do professor de Geografia e declarou seu apoio a postura antirracista de João dentro da casa.

“Se você está vendo esse vídeo, é porque deu ruim no jogo, mas deu muito certo na sua postura dentro do jogo. Torci por você, puxei mutirão. Infelizmente a luta não é minha nem sua. A luta do povo preto brasileiro não vem de hoje, não começou no Big Brother, ela vem de séculos e séculos. Agora que você está aqui fora, vamos que a luta continua", disse Babu

O artista, que chegou ao TOP 4 do "BBB 20", ainda parabenizou o professor de Geografia. " Parabéns por tudo e respeita nosso black, parceiro", finalizou Babu.