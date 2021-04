jcotta - D:PreEdicaoCottaBBB 212604 - Viih icc:copyright: Copyright 2000 Adobe Systems Incorporated icc:description: Adobe RGB (1998) icc:manufacturer: Adobe RGB (1998) icc:model: Adobe RGB (1998) jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 1x1,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/João Cotta photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-04-26 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Instructions: REMOVIDA signature: 741657c335cffd79423dcd194062808898b42f5a0585fddbe08c7e571e4bf703 stRef:documentID: 116C830A48D3C3223E76D861F9B49211 stRef:originalDocumentID: 116C830A48D3C3223E76D861F9B49211 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998266/100000 tiff:YResolution: 19998266/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2021-04-26T11:03:17.27 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-04-26T11:19:21-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-04-26T11:19:21-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:c624d251-cefa-5943-bfc3-c5fdfc09b4d2 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:c624d251-cefa-5943-bfc3-c5fdfc09b4d2 xmpMM:OriginalDocumentID: 116C830A48D3C3223E76D861F9B49211 Profiles: Profile-8bim: 1050 bytes Profile-exif: 12606 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 981 bytes fotos JoÃo Cotta/tv globo

Por Juliana Pimenta

Publicado 27/04/2021 09:00 | Atualizado 27/04/2021 10:37

Rio - A grande jogadora da casa acabou sendo rejeitada pelo Brasil. Com uma das trajetórias mais polêmicas da reta final do 'Big Brother Brasil', Viih Tube foi eliminada do reality, no último domingo, com 96,69% dos votos. De volta ao mundo real, a youtuber faz uma avaliação da jornada e admite uma postura de conveniência em relação aos demais participantes.

fotogaleria

Publicidade

"Eu acho que, na verdade, juntei o útil ao agradável. Eu realmente me dava bem com todo mundo, gostava de cada um de verdade, nunca menti para ninguém. O que eu dizia que sentia, estava sentindo mesmo. Mas o fato de me dar bem com todo mundo foi bom para mim no jogo porque me livrou do paredão. E talvez tenha sido um pouco de conveniência mesmo, não sei dizer, tenho que pensar um pouco mais para entender o que eu fiz", declara Viih, que nega o estigma da falsidade. "Estava ali, estava jogando. Nunca menti para ninguém, mas omiti fatos".



Aliás, Viih também faz questão de explicar sua complexa relação familiar com os outros participantes. "Lá dentro a gente não tem nada a que se apegar, não tem notícias, não tem redes sociais, não tem memes, só as nossas lembranças. Brincaram com o lance da minha árvore genealógica, mas na verdade tudo que eu tinha de lembranças era da minha família, tudo que eu olhava me fazia lembrar deles, qualquer gesto, qualquer fala", justifica a youtuber.



Novos aprendizados



Com uma postura completamente diferente da mostrada no programa, onde apelou para um lado mais infantilizado, Viih Tube compareceu aos programas da Globo, como o 'Mais Você', com uma pegada mais mulherão, de salto alto e roupa curtinha. A volta à antiga personalidade, no entanto, vem acompanhada de alguns novos aprendizados. "Não tem como você passar pelo 'BBB' e não se arrepender de nada, na minha opinião. Nem que seja uma coisa pequena, muito besta. É o mundo real, você está ali, vivendo, errando e acertando. Não tem como ter certeza de tudo", diz Viih.



"Aprendi a pensar e dizer as coisas sem ter medo do que eu poderia encontrar aqui fora, de como as pessoas poderiam julgar. Com o 'BBB' eu superei os meus maiores medos da internet. Mesmo saindo e com algumas pessoas tendo se surpreendido com o meu jogo, eu estou muito bem comigo mesma porque nada do que as pessoas falam me surpreende mais, eu já estou calejada para isso, então estou bem em paz mesmo", completa a youtuber.



Dilemas de higiene



Além do jogo polêmico, a pouca frequência de banhos de Viih no reality também incomodou ao público. De volta ao mundo "real", Viih se justifica e diz que tomava cuidados básicos de higiene no banheiro privado da casa. "Era 'uó' tomar banho lá dentro com as pessoas te olhando 24 horas por dia. Mas, confesso, eu pelo menos fazia a higiene diariamente no reservado, com o chuveirinho e sabonete íntimo. Não que isso tenha mudado muita coisa, porque não dava para lavar o cabelo assim. Eu odiava tomar banho na frente das câmeras", brinca a youtuber.



Torcida e amizade



Mas apesar das críticas do público, Viih quer manter as alianças formadas no reality. De todos os participantes, a youtuber destaca quatro participantes queridinhos. "O Gil é um deles, mesmo com tudo que vivemos no jogo, que eu acho que faz parte. Camilla e João, também, com certeza. Para mim, os principais são eles quatro: Gil, Camilla, João e Thaís", explica Viih.



Curiosamente, mesmo sem citar Juliette na sua lista de melhores amigos, Viih diz que a paraibana tem sua torcida pelo maior prêmio do programa. "A final que eu imagino na minha cabeça teria Juliette, Camilla e Gil. Lembrando que eu ainda não assisti nada aqui fora. E como a Thaís já saiu, então a minha torcida é pela Juliette no primeiro lugar!", reforça a youtuber.