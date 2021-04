Sarah reforçou sua torcida para Gilberto e admite ter atrapalhado a amizade entre o brother e Juliette Reprodução/TV Globo

Publicado 27/04/2021 14:07 | Atualizado 27/04/2021 17:24

Rio - Quase um mês depois de sua eliminação, Sarah Andrade participou, nesta terça-feira (27), do "Mais Você" e conversou com Ana Maria Braga sobre o 'BBB21', com fim da edição deste ano se aproximando. Em um dos momentos do bate papo, a oitava eliminada do reality comentou a reaproximação que aconteceu entre Juliette e Gil após a consultora de marketing deixar o programa.

"Gil é muito coração. Das pessoas que eu já conheci na vida, ele é uma das pessoas que têm um dos corações mais lindos e puros", disse Sarah, emocionada. Para a ex-sister, a relação entre o pernambucano e Juliette é autêntica e sincera. Durante a conversa com Ana Maria, não faltaram elogios para Gilberto e seu comportamento no programa.

"Quando a gente estava na casa, ele comigo, com a Juliette, com o Fiuk, ele é muito verdadeiro no sentimento dele. Eu acho o coração dele lindo, ele merece muito na vida", declarou a brasiliense. A apresentadora do 'Mais Você' não deixou passar a chance de questionar um momento em que Sarah pediu que Gil se afastasse de Juliette.

"Sim. Eu tinha a mania de querer proteger ele. Não só com a Juliette, mas, desde o início do jogo, qualquer pessoa que eu desconfiava", respondeu. "O Gil não, ele é 100% coração. Então eu tinha muito medo dele se magoar com alguma coisa. Acho que, com isso, de eu querer tanto proteger ele, acabava atrapalhando", explicou a ex-BBB.

A consultora ainda reforçou sua torcida para Gilberto, apesar de conhecer a força que Juliette tem fora da casa. "O Gil vai ganhar. Vou ficar com o dedinho lá até cair para votar, quero que o Gil ganhe, ele merece muito", declarou Sarah.