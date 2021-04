Juliette teme que Camilla de Lucas seja eliminada do "BBB21" Reprodução/Globoplay

Publicado 27/04/2021 15:30 | Atualizado 27/04/2021 17:25

Rio - Juliette e Camilla de Lucas conversaram sobre a eliminação desta terça-feira (27), no 'BBB21'. A paraibana não segurou as lágrimas ao desabafar com a amiga sobre a chance da influenciadora deixar o programa. "Eu acho que tu fica, eu juro", disse Juliette, mas ainda compartilhou sua preocupação com Camilla, que enfrenta Pocah e Arthur no paredão que eliminará um participante nesta terça-feira.

"Eu estou com medo porque se tu sair vai perder um pouco do sentido para mim, não vou mentir", revelou a maquiadora, enquanto abraçava Camilla, que tentou acalmar a amiga e aliada no jogo. Juliette explicou que as duas sisters seriam parecidas e isto a fazia se preocupar com sua posição no jogo, além da perda da amiga. "Se a sua trajetória não for o suficiente, talvez a minha também não seja", continuou Juliette.

"Qual foi a trajetória do Gil e da Sarah?", argumentou Camilla, explicando que as sisters podem até ser parecidas, mas não são iguais. "Foi até mais ou menos igual, mas eles são diferentes", respondeu Juliette, entendendo a fala da influenciadora e se acalmando.

Em seguida, as sisters relembraram alguns momentos do "BBB20" e Juliette se mostrou preocupada com o diálogo com sua torcida fora da casa. "Tenho medo de, por não entender de torcida e não puxar a minha, poucas vezes falei com a minha, de me prejudicar e prejudicar meus amigos", disse a maquiadora.

"Eu acho que só vou ter dimensão da minha torcida quando eu ler e vê-los", finalizou Juliette, que no momento é a participante do 'BBB2'" mais seguida no Instagram, com mais de 22 milhões de seguidores.