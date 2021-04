Camilla de Lucas enfrenta Pocah e Arthur no paredão Reprodução/Globo/Twitter

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:26 | Atualizado 27/04/2021 18:28

Rio - Com a final do "BBB21" se aproximando, chegou o momento de mais um participante deixar a casa no 15º paredão do reality. De acordo com a enquete publicada no site do DIA , Camilla de Lucas é a mais votada para ser eliminada nesta terça-feira (27).

Até a publicação desta matéria, a influenciadora de 26 anos lidera a votação com 37,5% dos votos computados, mas Arthur não está muito atrás, com 35,9%. Já Pocah tem a menor quantidade de votos até agora, com 26,6% dos 26.925 votos no site do jornal.

Os participantes chegaram ao paredão de três formas diferentes: primeiro, Camilla perdeu a prova do líder contra Gilberto e acabou sendo emparedada pelo economista, ficando na berlinda pela primeira vez durante o reality. A influenciadora puxou Pocah como contragolpe e Arthur foi o mais votado da casa, com três votos.

Aqueles que voltarem deste paredão, farão parte do Top 5 do "Big dos Bigs", que se encerra na próxima terça-feira, dia 4 de maio. Hoje, acontece mais uma "Super-terça", com prova do líder e formação de novo paredão. Apenas quem vencer a prova de hoje garante sua imunidade, enquanto os outros quatro participantes se enfrentarão no 16º paredão desta edição. A próxima eliminação acontecerá na quinta-feira (29).