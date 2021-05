Por O Dia

Publicado 01/05/2021 14:47

Rio - Após ser eliminado do "BBB21", Arthur Picoli está recebendo, aos poucos, as notícias que movimentaram o Brasil e o mundo durante o período em que esteve confinado. Nesta sexta-feira (30), o crossfiteiro comemorou ao receber a notícia da decisão judicial que tornou Lula elegível para a corrida presidencial de 2022

Tiago Leifert puxa orelha de Arthur sobre relação com Carla Diaz: 'Incomodou muita gente'

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, uma fã registrou o momento em que alguém grita para Arthur que "o Lula tá elegível". Segundos depois, o ex-BBB levanta os braços em sinal de comemoração e arranca gritos animados do público que o cercava.

Vale lembrar que durante sua participação no programa, Arthur mostrou suas inclinações políticas à esquerda e brincou com Gil, dizendo que apoiaria uma carreira política do economista, mas apenas se o pernambucano estivesse filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) . Em outra situação, Arthur também elogiou a ex-presidenta da República Dilma Rousseff, ao chamá-la de "braba".