Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:41

Rio - Na última festa do "BBB21", os brothers curtiram shows de artistas como Justin Bieber, Alceu Valença e Luan Santana, antes da eliminação que acontece neste domingo (2). Camilla de Lucas, Juliette e Gilberto disputam a vaga na final , após perderem uma prova de resistência. Mas, em conversa com Fiuk durante a festa, Gil revelou que desistiu da prova para que Fiuk estivesse na final do reality, na próxima terça-feira.