02/05/2021

Em meio à campanha de divulgação do próximo trabalho, Pabllo Vittar reservou um tempo para pedir a permanência de Gilberto no "BBB 21". O brother disputa o Paredão deste domingo ao lado de Camilla de Lucas e Juliette. Quem continuar, garante vaga na final do reality.

"Não tem nada a ver com o clipe, mas sim, fica Gil, vai votar lá para o Gil ficar, e ele tem que ganhar porque se ele ganhar o Brasil vai se tornar um lugar melhor. Então fica Gil, hashtag dot com", pediu a cantora no Instagram.

No Twitter, Pabllo também pediu o apoio dos fãs. "Vocês têm a missão de fazer o Gil ganhar essa edição", escreveu a drag.

