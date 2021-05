Por O Dia

Publicado 05/05/2021 08:27 | Atualizado 05/05/2021 08:55

Rio - Ela está de volta! Após cancelamento no "BBB 21" e lançamento do documentário "A Vida Depois do Tombo", Karol Conká apresenta sua primeira música inédita: "Dilúvio" . E a estreia aconteceu na final do reality que revolucionou a sua carreira na noite desta terça-feira.