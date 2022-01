BBB: Laís foi autora de torpedo polêmico para Linn - Reprodução/ TV Globo

Publicado 24/01/2022 16:02 | Atualizado 24/01/2022 16:06

"Por isso que eu nem perguntei pra galera quem tinha mandado. Você quis dizer que era eu perguntando para a galera quem estava solteiro, né?", perguntou Lina, se referindo a uma brincadeira que fez no momento em que os brothers se apresentaram uns para os outros.

Laís confirmou e ainda aproveitou para assumir a autoria de outra mensagem parecida que Linn recebeu: "Eu mandei um torpedo antes e não mostrou no dia, só no outro. Aí eu pensei em mandar mais um, porque achei muito legal você perguntando isso pro povo. Como era homem e mulher na frente, eu botei o 'azinho' [(a)] pra homem e mulher. Era como se você estivesse perguntando", esclareceu.

Em seguida, a médica rasgou elogios para Lina e declarou seu apoio à artista, que se identifica como travesti e atende por pronomes femininos. “Você se impõe respeito. Você é linda, maravilhosa, plena. Não tem nem como confundir. Não te tratei com o outro pronome que eu me lembre. Se eu falei, perdão”, disse a goiana. Depois, Linn tranquilizou Laís e agradeceu a médica por ter trazido o assunto à tona.

Por outro lado, Linn confessou que não acredita que o torpedo tenha sido o motivo para a fala de Tadeu Schmidt na transmissão ao vivo do programa no último domingo. "Houve erros de pronomes aqui dentro de outras pessoas", destacou ela, que foi tratada no masculino por Eslovênia algumas vezes desde que entrou no reality show. A equipe que administra as redes sociais de Lina chegou a publicar um pronunciamento sobre transfobia , reforçando a identidade trasvesti da artista e divulgando dados sobre violência contra população trans no Brasil.