Rafa KalimannReprodução/Globo

Publicado 26/01/2022 10:47 | Atualizado 26/01/2022 11:51

Rio - Rafa Kalimann, vice-campeã do "Big Brother Brasil 20", estreou no comando do bate-papo com o eliminado da "Rede BBB" nesta terça-feira. A influenciadora entrevistou Luciano Estevan, o primeiro eliminado da atual edição do reality, e recebeu elogios.